Festa do livro da USP começa nesta quarta (6)

A Festa do Livro da USP começa nesta quarta-feira, 6, e vai até o próximo domingo, dia 10. O evento, que chega este ano à sua 26.ª edição, ocorre presencialmente e com a participação de mais de 200 editoras, que estão anunciando descontos de no mínimo 50% sobre o preço de capa dos exemplares.

Uma novidade desta edição é o sistema de busca integrada agora disponível no site da Festa, permitindo que o leitor consulte o livro que deseja pelo título, assunto, autor ou pela editora, e saiba em qual estande pode encontrá-lo.

Além disso, desta vez o evento, promovido pela Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), recebe também uma delegação de nada menos do que 18 editoras comerciais e universitárias da Argentina.

A extensa lista de editoras participantes inclui alguns dos maiores grupos editoriais do País, como Companhia das Letras, Record e Intrínseca. Aleph, Antofágica, Editora 34, Fósforo, L&PM, Planeta, Todavia e WMF Martins Fontes são outras participantes.

Os interessados também têm a chance de comprar livros acadêmicos por um preço mais acessível nos estandes da anfitriã Edusp e da Editora Unesp, por exemplo.

Confira a lista completa no site do evento: festadolivro.edusp.com.br .

Serviço:

6ª Festa do Livro da USP

Onde: Av. Professor Mello Moraes, Travessa C, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo.

Quando: 4.ª a 6.ª, das 9h às 21h; sábados e domingos, das 9h às 19h; até 10 de novembro

Quanto: Entrada franca

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.