Comercial de garota de programa pode. Mas propaganda infantil é proibida

É preciso bater na mesma tecla: onde está a coerência?

A propaganda infantil continua proibida na televisão e, em consequência disso, já não existe praticamente mais nada no ar destinado a este público.

Público este, devemos entender, que seria o telespectador de amanhã, mas que foi obrigado a buscar outras formas de entretenimento, como celular, games, YouTube e companhia bela.

Nesses lugares, em todos eles, não existem limitações para absolutamente nada, mas uma lei hipócrita e arcaica, impõe restrições comerciais, que não existem e nem valem para esses outros meios. Qual é a lógica observada?

O Senado Federal até deu sinais, no começo deste ano, em querer mexer com isso, mas o assunto também caiu no esquecimento. Não se falou mais dele. Sumiu misteriosamente. Escafedeu-se. As próprias TVs, principais prejudicadas, em vez de se juntarem e tentar acabar com essa desigualdade, também não movem uma palha. Parecem conformadas a aceitar o prejuízo.

Tudo isso é bem lamentável, porque só a propaganda infantil está proibida. O resto, até comercial de garotas de programa, pode e em qualquer horário, como acontece em várias emissoras.

Alguém consegue entender?

Símbolo

“Garota do Momento” mostra nesta semana a participação da atriz Renata Loureiro, a Dulce, garota-propaganda no “Alfredo Honório Show”, programa de auditório no canal TV Ondas do Mar, apresentado por Alfredo (Eduardo Sterblitch). É um símbolo do padrão de beleza, costumes e valores da época.

Pela ordem

O comercial da Record soltou um vídeo, anunciando a volta do “Power Couple” em 2025. “A Grande Conquista, com isso, é quem irá descansar. E assim se estabelecerá um sistema de rodízio, dois anos de exibição para cada um. Ah, detalhe: o novo “Power” ainda não tem apresentadora definida.

Ano que vem

Com o 2024 ainda em curso, surpresas podem perfeitamente acontecer. Mas esse “chamadão” da área comercial da Record, que ficou um certo tempo no ar e depois sumiu, além de destacar o futebol, assegurava para 2025 os realities “Quilos Mortais”, “Canta Comigo”, “A Fazenda” e “Power Couple”, “Hora do Faro”, “Domingo Record”, Rachel Sheherazade, Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro, mais as próximas bíblicas.

Surpresa

O “Domingo Record”, a princípio, foi um projeto planejado apenas para este ano, com encerramento previsto para dezembro. No entanto, tudo indica para a sua continuidade, principalmente por se tratar de um programa que está conseguindo pagar a conta.

Exemplo prático

Antes do “Domingo Record” estrear, com filmes, a Record não abria nenhum break no horário. Agora, em suas últimas exibições, já estão existindo duas aberturas para comerciais, prova provada de um melhor retorno. Quanto ao programa, evidentemente, precisará continuar recebendo necessários ajustes.

Portas abertas

“Quem não gostaria de trabalhar com a Lícia Manzo, hoje, uma das autoras mais importantes e discípula de Manoel Carlos... Se um dia ela estiver livre e disposta a trabalhar em produção independente, vai ser um presente dos deuses”. Palavras de Jayme Monjardim, agora apostando em uma empresa de conteúdo, e em negociações avançadas na Band.

Prós e contras

A propósito deste projeto do Monjardim, observa-se na Band um silêncio proposital. Entre o enorme entusiasmo de alguns e de outros nem tanto, sabe-se que a sua viabilização passa a depender das possibilidades comerciais. Se vender e tiver dinheiro, aí vai.

Correria da Xuxa

Um final de ano de compromissos bem importantes na vida da Xuxa, agora que terminou de gravar mais um “XSPB”, via Som Livre, para lançamento em 2025. Entre os principais, sábado agora, o Teleton, além da presença no D23, do Grupo Disney, tipo “up front”, marcado para o Transamérica Expo Center, em São Paulo, evento no qual irá anunciar o lançamento da série “Tarã” no ano que vem.

Bate – Rebate

• Após fazer a protagonista de “Terra e Paixão” na Globo, Bárbara Reis surgirá em “Agente Especial”...

• ... Trata-se de uma comédia para os cinemas, dirigida por Pedro Antônio, ao lado de Marcus Majella e Pedroca Monteiro.

• Ana Furtado, em sua segunda participação na campanha, fará o “Teleton” no sábado....

• ... Voltará ao Brasil exatamente por isso. Ela e o Boninho foram comemorar o aniversário dele fora.

• Uma declaração de Renato Cardoso, bispo, sobre o fato de a Record ser uma concessão pública e, como tal, voltada para todos os públicos, foi muito bem recebida...

• ... O que só faz aumentar as chances de novelas contemporâneas voltarem a ser produzidas...

• ... Por outro lado, existe a possibilidade de a nova série “Paulo, O Apóstolo” ter um nome mais comercial – e se chamar apenas “Paulo”.

• ... Em se tratando de Record, ainda, “Força de Mulher” está cada vez mais consolidada na vice...

• ... Segunda-feira, média de 8,8 pontos na Grande São Paulo.

• “Da Ideia à Tela” é a Oficina de Roteiro online que Ingrid Zavarezzi e Vitor de Oliveira irão realizar, a partir do dia 23.

C´est fini

Após uma viagem ao Camboja, no Sudeste Asiático, e festa de lançamento da CNBC em São Paulo, Carol Barcellos trabalha agora no seu conteúdo de estreia no canal, dia 17, com o programa “Planeta CNBC”. No roteiro, muita aventura e histórias de pessoas que exploram o Brasil e o mundo, além de gastronomia. Num primeiro momento, fará apenas “cabeça” ou “off” para material de fora. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!





Colaborou José Carlos Nery