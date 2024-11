Donald Trump é eleito presidente e voltará à casa Branca em 2025, projeta 'AP'

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump derrotou nas urnas a vice-presidente do país, Kamala Harris, e voltará à Casa Branca em 2025, projetou a Associated Press na manhã desta quarta-feira, 6. A Fox News já havia projetado o triunfo do republicano mais cedo, mas a Associated Press optou por aguardar a contabilização de um novo lote de voto em Estados cruciais.

O resultado marca a primeira vez que um presidente americano obtém dois mandatos não consecutivos desde o final do século 19. Em 2020, Trump foi derrotado pelo atual presidente, Joe Biden, após uma gestão que terminou marcada pela pandemia de covid-19. O republicano ainda se tornou o primeiro mandatário norte-americano alvo de dois processos de impeachment - por abuso de poder e obstrução do Congresso em 2019 e pela tentativa de invasão do Capitólio em 2021.

Longe de Washington D.C., Trump surfou na crescente impopularidade do sucessor para se cacifar como o favorito para voltar a representar o Partido Republicano nas eleições presidenciais. A economia dos Estados Unidos registrou forte crescimento econômico durante a gestão de Biden, mas a escalada da inflação pesou no bolso do eleitor e degradou a imagem pública do democrata.

O cenário ajudou a manter Trump na dianteira da corrida pela Casa Branca. O ex-presidente teve poucas dificuldades para superar outros republicanos que tentaram buscar a nomeação do partido, entre eles o governador da Flórida, Ron DeSantis, e a ex-embaixadora na Organização das Nações Unidas (ONU) Nikki Haley.

Na campanha, Trump logo consolidou o favoritismo contra Biden, principalmente após o debate em que o democrata teve um desempenho considerado ruim até por aliados, em junho. Semanas depois, o republicano foi alvo de uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia. O ex-presidente foi baleado na orelha, mas se levantou e jogou o punho para o ar, em uma imagem que circulou nas redes sociais e foi amplamente celebrada pelos apoiadores. Em setembro, Trump ainda seria alvo de uma segundo atentado.

Com a saída de Biden da disputa, Harris chegou a assumir a dianteira nas pesquisas de intenção de voto, sobretudo após o debate em que foi considerada vencedora, em setembro. Na reta final, contudo, as sondagens apontaram o acirramento da disputa.

Aos 78 anos, Trump será a pessoa mais velha a assumir a presidência dos Estados Unidos. Nascido no Queen's, em Nova York, o empresário fez carreira no mercado imobiliário, como herdeiro do desenvolvedor Fred Trump. É casado com Melania Trump, com quem teve um filho. Também tem outros quatro filhos adultos de dois casamentos anteriores.

Trump será o primeiro presidente dos Estados Unidos a ter sido condenado criminalmente, pois foi considerado culpado por um Tribunal de Nova York, em maio, de 34 acusações relacionadas a pagamentos feitos para uma ex-atriz pornô se silenciar sobre o caso que tiveram.