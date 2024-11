Kamala Harris vence em Minnesota e chega a 224 delegados, projeta 'AP'; Trump tem 267

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, venceu a disputa presidencial Minnesota, concorrendo na chapa que tem o governador do Estado, Tim Walz, estendendo uma sequência de vitórias para os democratas que remonta a 52 anos. Com isso, Harris chegou, perto das 5 horas da manhã desta quarta-feira, 6, a 224 delegados, atrás do candidato republicano Donald Trump, que somava 267 no mesmo momento.

Ao escolher Walz, Harris optou um governador do Centro-Oeste norte-americano, veterano e sindicalista que ajudou a promulgar uma ambiciosa agenda Democrata para o seu Estado, incluindo proteções abrangentes para o direito ao aborto e ajuda generosa às famílias.

Nenhum candidato presidencial republicano venceu Minnesota desde Richard Nixon em 1972, embora Donald Trump tenha chegado perto em 2016, quando ficou apenas 1,5 ponto porcentual abaixo de Hillary Clinton. Fonte: Associated Press.