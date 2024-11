Tucano, Leonardo Alves não descarta disputar comando do Legislativo

Vencida a etapa das disputas eleitorais, o presidente do PSDB de Mauá, advogado Leonardo Alves, reeleito vereador com 5.103 votos, não descarta a possibilidade de entrar no páreo pelo comando da mesa diretora da Câmara, atualmente ocupada por Juninho Getúlio (PT). O tucano, em conversa com o Diário, garantiu estar disposto a encarar o desafio. “Estou focado em colaborar. A prioridade é sempre o diálogo e a construção de consensos que fortaleçam a Casa e as necessidades da população”, frisou.

A empreitada de Alves, porém, não será fácil. Único tucano na próxima legislatura (2025-2028), terá de demover o desejo do PT de continuar com a presidência e buscar apoio de vereadores de centro e até mesmo da direita, capitaneada pelo PL, que ainda não definiu se a bancada terá candidatura própria ou apoiará um nome de outra sigla.

O vereador, no entanto, ponderou buscar a “unidade” para, “com responsabilidade”, atuar na “condução do futuro de Mauá”.

Apesar de seguir focado, Leonardo Alves terá também de enfrentar resistência do grupo governista. O núcleo duro da gestão do prefeito Marcelo Oliveira (PT), tem articulado nos bastidores para manter o comando do Legislativo sob seu guarda-chuva.

Vale lembrar que o PSDB lançou candidatura majoritária em oposição a Marcelo. O empresário Zé Lourencini, recém-desfiliado do ninho tucano, obteve 6,8% dos votos válidos, terminando o 1º turno na quarta posição. Na segunda etapa do pleito, Lourencini apoiou a reeleição do petista.