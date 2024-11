Voluntários 'Doutores da Alegria' apelam por doadores para continuidade

Pela primeira vez em situação crítica, todos os hospitais do Rio de Janeiro, Recife e 80% dos hospitais de São Paulo deixaram de receber as visitas das duplas do Doutores da Alegria. O projeto precisa arrecadar recursos financeiros rapidamente para dar continuidade ao trabalho e abriu campanha virtual. Atualmente, 50 palhaços profissionais contribuem para a humanização de 15 hospitais públicos, atendendo 2,5 milhões de crianças e jovens internados.

A campanha tem como objetivo engajar tanto o público geral quanto o setor empresarial, destacando o impacto transformador que a arte proporciona aos pacientes hospitalizados. São bem-vindos valores diversos de contribuição pelo PIX socios@doutoresdaalegria.org.br e informações podem ser obtidas pelo site doar.doutoresdaalegria.org.br.

Reconhecido nacional e internacionalmente pelo impacto das suas ações, o projeto inspirou diversos outros programas semelhantes pelo País e se expandiu com espetáculos, intervenções urbanas e atividades culturais. Com a implementação de uma nova tarefa institucional, em 2016, os Doutores da Alegria têm focado em reforçar a cultura como um direito de todos.

O APELO

“Nosso trabalho sempre foi levar leveza e alegria a quem mais precisa, mas este momento exige que cuidemos também da nossa própria sobrevivência”, afirma Luis Vieira da Rocha, diretor-presidente dos Doutores da Alegria, lamentando que a falta de recursos tenha interrompido as visitas dos artistas aos hospitais. “Conseguimos uma ótima parceria com a FCB Health Brasil, que está desenvolvendo uma campanha para mobilizar e conscientizar a população da necessidade de manter a atividade dos palhaços nos hospitais”, afirma Rocha. Ele ressalta: “Com isso, estamos pedindo à sociedade nos apoiar neste momento tão difícil e desafiador para a organização, com doações e parcerias, para podermos retomar logo os trabalhos. Mas estamos confiantes de que, com a ajuda de todos, conseguiremos sair dessa crise”, completa.

Para quem deseja ajudar, a solidariedade também é bem-vinda por meio de divulgação nas redes sociais (https://www.instagram.com/doutoresdaalegriaoficial/), que podem mobilizar a arrecadação de doações.