Akira Auriani vai extinguir duas secretarias de Rio Grande da Serra em 2025

O prefeito eleito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), afirmou nesta terça-feira (5), durante coletiva de imprensa, que vai reduzir o número de secretarias para diminuir custos e, possivelmente, criar uma coordenadoria de Projetos. Atualmente, o município conta com 17 pastas, que serão reduzidas para 15 a partir de 2025. Devem ser extintas as secretarias Executiva e de Relações Institucionais.

“Hoje, a maior dificuldade pela qual as prefeituras passam é a captação de recursos. Temos a oportunidade de criar um departamento ou coordenação (de projetos). Estamos avaliando, de acordo com o que recebermos da Prefeitura para, dentro de uma organização saudável, criar esse departamento ou não. Porém, em um primeiro momento, vamos diminuir ao menos duas secretarias”, pontuou.

Akira também anunciou seis integrantes do primeiro escalão. Os próximos nomes devem ser oficializados dia 14 deste mês. Conforme antecipado pelo Diário, a enfermeira pós-graduanda em Gestão de Saúde Pública Fabiana Bédia da Silva Lopes assumirá a Secretaria de Saúde. Fabiana é de Rio Grande da Serra, já trabalhou no município e coordenou o Hospital de Campanha da Covid-19 em Ribeirão Pires durante a pandemia

O vereador Roberto Bernardo (Avante), que é bacharel em Ciências Contábeis e na área de Desenvolvimento de Pessoas, será secretário de Finanças. O advogado Fábio Nunes vai assumir o Jurídico da cidade. Nunes já atuou na Secretaria de Assuntos Jurídicos de Rio Grande por 12 anos, e foi diretor Jurídico na Câmara de Ribeirão Pires e corregedor-geral naquele município.

Para a Educação, Akira anunciou Vinícius Brum, bacharel em Administração, com especialização na área de Educação; e o produtor cultural Billy Bartholomeu na coordenadoria de Cultura – que, no primeiro momento, continuará subordinada à Secretaria de Educação. Completa o primeiro anúncio Paula da Silva Costa, graduada em Gestão Pública, na chefia de Gabinete.

“Tínhamos uma cidade que ficou descrente da política. (A população) mostrou isso nas urnas, pedindo renovação não só do Executivo, mas também do Legislativo. Daí a importância de continuar atendendo o que é do nosso compromisso de campanha, que é ter pessoas da cidade ou que tenha vínculos com nosso município (na Prefeitura), preparadas para fazer um bom trabalho dentro do planejamento que montamos”, afirmou o prefeito eleito.

TRANSIÇÃO

O advogado Bruno Brusso é coordenador do processo de transição de governo. Segundo Brusso, a equipe está coletando informações junto à atual administração sobre situação financeira da cidade, contratos e projetos em andamento, para avançar no planejamento estratégico visando ao primeiro ano de mandato.

“Estamos aguardando os dados oficiais da Prefeitura. Com os dados em mãos, faremos a revisão de toda a documentação, para avaliar onde é possível melhorar, onde é possível enxugar gastos e o que é necessário priorizar. O orçamento do município é muito baixo. Foram feitos muitos empréstimos nos últimos anos e há contratos que teremos de revisar”, afirmou Akira.