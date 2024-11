Cine Theatro recebe Festival Multicultural com projeto Arte Viva

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, recebe neste sábado (9) mais um Festival Multicultural, pela segunda vez em parceria com o projeto Arte Viva. O evento terá foco na democratização cultural e uma programação cultural gratuita, com artistas de vários segmentos, como dança, música e teatro, juntamente com os empreendedores criativos.

A partir das 12h, expositores de diversos ramos de artesanato, artes plásticas, moda, produtos naturais e alimentação estarão no espaço comercializando seus produtos. A programação cultural do projeto Arte Viva (@artevivaproj) começa com a performance e dança cigana de Romy Rojas e Adilson Oliveira (12h). Na sequência se apresenta o grupo Estrelas da Luz, com fusão de dança do ventre e diversas outras performances (12h05).

O projeto Arte Viva terá ainda solo de dança do ventre com Mary Bezerra (12h10) e Monalisa (12h15). Eliane Campos apresenta o solo de ballet adulto (12h20) e um show de dança cigana com o grupo Libertad (12h25).

As atrações prosseguem com Luana Alves e o solo de dança tribal fusion (12h30) e na sequência o rock clássico da banda 'Os impossíveis' (12h40). Os encantos da música instrumental serão apresentados com Affonso Junior e Berkara Gipsy e uma performance de dança artística xamânica (14h).

A banda 'Blackbox 80', com o rock dos anos 80 e 90 também se apresentará com as melhores brasucas da época (15h); na sequência a 'Banda Bravôx', com o melhor do rock nacional e autoral (15h) e, fechando as apresentações musicais, o 'Grupo das Valkírias', com performances de dança artística medical e um solo com Valquiria Ganacevich (17h40).

PROGRAMAÇÃO

12h - Romy Rojas e Adilson Oliveira: Dança Cigana com música ao vivo;

12h05 - Grupo Estrelas de Luz: Dança Cigana com fusão de Dança do Ventre;

12h10 - Mary Bezerra: Solo de Dança do Ventre;

12h15 - Monalisa: Solo de Dança do Ventre;

12h20 - Eliane Campos: Solo de Ballet adulto;

12h25 - Grupo Libertad: Dança Cigana;

12h30 - Luana Alves : Solo de Dança Tribal Fusion;

12h40 - Banda Os Impossíveis: Rock Clássico;

14h - Affonso Junior : Música Instrumental.

Berkana Gypsy - performance de dança artística Xamânica, durante o Instrumental de Affonso Júnior;

Dance Studio Romy Rojas: 1 Performance de Dança Cigana em dupla , durante Instrumental de Affonso Júnior;

15h - Banda Blackbox80 : Rock anos 80, 90;

16h20 - Banda Bravôx: Rock Nacional e Rock autoral;

17h40 - Grupo das Valkyrias : Performance de Dança artística Medieval;

17h50 - Valquiria Ganacevich: Solo de Dança artística Medieval.