Sesc São Caetano promove atividades criativas no Espaço de Tecnologias e Artes em novembro

O Sesc São Caetano apresenta uma programação inovadora no ETA (Espaço de Tecnologias e Artes) em novembro, com diversas atividades voltadas para a experimentação criativa, sustentabilidade e aprendizado prático. O público terá a oportunidade de explorar técnicas manuais e tecnológicas em oficinas e ateliês abertos, com foco em costura, marchetaria, impressão 3D e reaproveitamento de materiais.

Ateliê Aberto: Vivências em Costura

De 8/11 a 29/11, às sextas-feiras (exceto no feriado de 15/11), das 15h às 18h30

Com o educador Adriano Calsone, o ETA abre suas portas para quem deseja explorar a costura e utilizar as máquinas disponíveis. Os participantes poderão trazer suas peças de roupa para reparos ou até criar novas a partir das antigas. Não é necessário inscrição prévia, basta chegar e participar. A atividade é indicada para maiores de 10 anos e reforça a importância da reutilização de vestuário.

AteliETA: Costura e Reaproveitamento – Criação de Sacolas e Caixas Organizadoras

de 13/11 a 11/12, às quartas-feiras, das 14h30 às 16h30 (exceto no feriado de 20/11).

A artista Simone Guanabara conduzirá um curso prático sobre reaproveitamento de materiais, com foco no conceito de upcycling. Os participantes aprenderão a criar sacolas e caixas organizadoras a partir de materiais descartados, como lonas de banner, combinando costura e sustentabilidade. Inscrições por R$ 20,00 (inteira), R$ 10,00 (meia) e R$ 6,00 (credencial plena).

TraquitanETA: Construção de Brinquedos com Recicláveis

sábados 15, 16 e 30/11, das 14h às 16h

Adriano Calsone retornará ao ETA para ensinar a construção de brinquedos utilizando materiais recicláveis, em uma atividade livre para todas as idades que incentiva a criatividade e a conscientização ambiental.

Introdução às Técnicas de Marchetaria Maciça

De 7/11 a 5/12, sempre às quintas-feiras, das 18h30 às 20h30

Com o artista Rinaldo Ferrucio, a oficina de marchetaria ensina a criar peças decorativas e utilitárias utilizando sobras de madeiras de diferentes cores e texturas. O curso é voltado para maiores de 18 anos. Inscrições a partir de 31/10 via app Credencial Sesc SP.

Vivência de Introdução à Impressora 3D para Artesãos

de 29/11, sexta-feira, das 19h às 21h

Adriano Calsone também guiará os participantes nas técnicas básicas de uso da impressora 3D, uma tecnologia de fabricação digital. Recomendação etária maiores de 16 anos. Inscrições a partir de 31/10 via app Credencial Sesc SP.

Oficinas de Sábado: Criatividade para Todas as Idades

sábados 9 e 23, das 14h às 16h

O ETA promove oficinas livres que incentivam a criação artística com materiais recicláveis e elementos da natureza. No dia 9/11, das 14h às 16h, a oficina Construção de Caleidoscópio será realizada pela Cia. Fuxico, ensinando a criar caleidoscópios personalizados. No dia 23/11, também com a Cia. Fuxico, os participantes poderão construir Bonecos com Elementos da Natureza, como folhas e galhos. Para todas as oficinas, senhas serão distribuídas 30 minutos antes do início.

Além disso, no feriado do Dia da Consciência Negra, em 20/11, Thiago Vaz realizará a oficina Estêncil com Lambe-Lambe para Crianças, das 14h às 16h, onde os pequenos poderão criar suas próprias artes usando estêncil e tinta guache. A atividade é gratuita e livre para todos.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Datas: Novembro

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal Sesc SP

Horário de atendimento do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30.