Bianca Bin nega procedimento estético de Sergio Guizé: Eu jamais permitiria

Bianca Bin mostrou que atenta aos comentários em suas publicações no Instagram! A atriz, esposa de Sergio Guizé, decidiu responder uma internauta que questionou se o ator havia realizado algum procedimento estético.

Ele fez harmonização facial?, quis saber a mulher.

Sem rodeios, Bianca negou e garantiu que jamais deixaria o amado realizar algo em seu rosto.

Nãoooo. Eu jamais permitiria, ele nunca fez procedimento estético, além do implante capilar, que está aí e não me deixa mentir, respondeu ela nos comentários da publicação. Na imagem que deu o que falar, o casal está na premiação do Bibi Ferreira.

Nos últimos dias, Guizé falou exclusivamente com o ESTRELANDO e se derreteu ao falar da esposa. Na conversa, ele não escondeu o orgulho que sente da amada. Além disso, o ator comentou sobre o seu novo projeto.