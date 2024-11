Após filho receber alta hospitalar, Nadja Haddad diz que está com uma técnica de enfermagem em casa: Tem que ter

Nadja Haddad usou as suas redes sociais para falar sobre a saúde do seu filho, o pequeno José, que recebeu alta hospitalar no último sábado, dia 2, após passar seis meses internado na UTI neonatal.

Através de alguns vídeos, a jornalista contou que o filho está bem, mas que por conta da respiração precisa ter uma técnica de enfermagem em sua casa. Segundo ela, a saturação de José ainda cai durante a noite.

- A gente obviamente está com ajuda de profissionais para cuidar do José. A gente tem técnica de enfermagem em todos os horários, porque ele veio para casa com a necessidade de uso de oxigênio, por causa da saturação dele, que ainda cai quando dorme. A gente chama isso de home care. Então a gente tem que ter essa ajuda, mas ele está ótimo.

Mesmo com a ajuda em período integral, Nadja contou que não está conseguindo descansar:

- Quem não está bem sou eu, porque eu acho que quando a gente vira mãe e tem um neném em casa, muda uma chavinha na mente. Eu não estou dormindo, acho que fico em um estado de alerta. Estou acabada e o José está lá, dormindo muito bem.

Nos últimos dias, Nadja compartilhou um clique fofíssimo do herdeiro.