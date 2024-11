Bandeira Cultural. A chegada à Lapa. A ferrovia liga ao Grande ABC. E lá vai o professor... ...ensinando, valorizando a memória.

Professor Jorge Cintra estuda muito antes de sair pela cidade com seus parceiros. E o faz com muito prazer. O prazer de ensinar e dividir conhecimentos. Ele é o criador do projeto Bandeira Cultural. E no próximo sábado, 9 de novembro, percorrerá os pontos históricos da Lapa. Idealismo puro. Participem.

Lapa: na história e na arquitetura

Roteiro do professor Jorge Cintra

9h30 – Ponto de encontro: Igreja do Cura D’Arns (Praça Cornélia, s/n).

1 - Em torno desta igreja, as diversas Lapas e arredores: Lapas de Baixo e do Alto; Vilas Romana, Ipojuca, Anastácio, Leopoldina e Madalena.

História do bairro: Sesmaria dos Jesuítas, Fazenda, Caminho do Emboaçava, Estrada da Boiada.

Imigrantes: tiroleses, venezianos, húngaros.

Bairro Industrial: Vidraria Santa Marina, Frigoríficos Swift-Armour (1907), Bordon, Wilson (Osasco).

Século 20: City Lapa (1911), Alto da Lapa e Bela Aliança: (1920-1929).

Ruas: Gauicurus, Clélia, Coriolano, Trajano, Catão, Cipião, Tito / Pio XI, Cerro Corá, Tonelero, São Gualter, Diógenes Ribeiro de Lima.

2 - Teatro Cacilda Becker, Rua Tito, 295

3 - Cia Melhoramentos, Rua Tito, 479 - Coronel Rodovalho (1877): Caieiras, Fábrica de Papel/Gráfica/Eucalipto/Usina/ irmãos Weiszflog.

4 - Rua do Curtume / Poupatempo e passarela sobre a ferrovia - As oficinas da SPR. William Speers e Fox. A Sorocabana. Vista da Lapa de Baixo.

5 - Tendal da Lapa Rua Guaicurus, 1100, e na Rua Constança, nº 72 - De armazém de carnes a Centro Cultural): Art Deco (CONPRESP).

6 - Mercado Municipal da Lapa - Rua Herbart 47.

7 - Estação Lapa - Trens: Ferrovias: SPR e Sorocabana. CPTM: linhas Rubi e Diamante.

8 - Monumento ao Ferroviário – Praça Rene Barreto (John Harris x Dronsfield).

9 - Estrada Velha de Campinas - Raimundo Pereira de Magalhães, Vila e Coronel Anastácio.

10 - Igreja Cristã (Presbiteriana) Reformada Húngara do Brasil. Rua Domingos Rodrigues, 306.

11 - Igreja Nossa Senhora da Lapa (1911). Rua Nossa Senhora da Lapa, 298.

12 - A City também na Lapa.... Casarão da Rua João Tibiriça, 691.

Crédito da foto 1 - Jean Carlos, em Metrô CPTM (19-10-2024)

ACHADO ARQUEOLÓGICO. Segundo Leandro Guidini, pesquisador ferroviário, quando houve a obra de retificação e a construção de aterro na Lapa foram utilizadas locomotivas de época. A sucata de ferro que hoje é considerada um item cobiçado em leilões não tinha qualquer valor na época, até mesmo pelo fato de existirem poucas indústrias capazes de processar a sucata de ferro. Portanto, esses antigos trens eram descartados de qualquer forma, como neste caso servindo como volume para este aterro

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 6 de novembro de 1994 – Edição 8851

GRANDE ABC – Região preserva aspectos de vida rural.

Paisagem do bairro Taquacetuba, à beira da Billings, Distrito de Riacho Grande, guardava (em 1994) plantações, criação de animais e estrada de terra.

Reportagem: Ana Guedes.

PONTO DE VISTA – Meus companheiros de truco.

Parece que é ali mesmo que começa e termina um mundo sem inquietações.

Artigo de Tito Costa.

EM 7 DE NOVEMBRO DE...

1904 – Em 4 de novembro chegava do Porto de Santos o vapor francês Les Andes. A bordo, 1.471 imigrantes espanhóis. Morrem durante a viagem três crianças.

Ao desembarcar, um imigrante quis fugir, sendo preso pela tripulação.

1954 – Do correspondente do Estadão em Santo André: em 27 de setembro, o Rotary Clube local promoveu sessão de cinema no Carlos Gomes, exibindo o filme “Floradas da Serra”, produção da Vera Cruz.

A renda foi destinada à Casa da Esperança.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Paraíba, hoje é o aniversário de Caiçara e São José de Caiana.

E mais: Alexandria (RN), Arapoema (TO), Bom Jesus de Goiás (GO), Ibatiba (ES), Jaguapitã (PR), Jaru (Rondônia), Santana do Araguaia (PA) e Simões Filho (BA).

HOJE

Dia do Radialista. Criado por lei federal em 2006. Escolheu-se o 7 de novembro porque foi neste dia que nasceu o compositor, músico e radialista Ary Barroso.

Padre Augusto Ramirez Monastério.

7 de novembro

Franciscano. Vigário da Paróquia de São Francisco, em Antígua, Guatemala. Foi assassinado em 7 de novembro de 1983. Lutava pela libertação do povo e por justiça.

Ilustração: blog Encontro com Cristo