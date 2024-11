Obituário - 6 de novembro de 2024

Margarida Itália Angeli Wunderlick

(São Bernardo, 1-6-1936 – 1-11-2024)

Tia Ita foi a última despedida dos 11 filhos de Cristiano Angeli e Duzulina Bassoli Angeli, benfeitores da Igreja Matriz do bairro Assunção, em São Bernardo.

Ela nasceu na localidade de Ponte Alta, já extinta, que ficava a caminho do atual Distrito de Riacho Grande, e veio mocinha com a família para a Linha Jurubatuba, hoje bairro Assunção.

Estudou no Colégio São José, casou-se no Assunção, e desde então sempre morou no bairro.

“Ita” de Itália. Ela parte aos 88 anos. Era viúva de Duarte Wunderlick, pais de Roberto, Eduardo, Rubens, Sidnei, Clotilde e Denise. Foi sepultada no Cemitério de Vila Euclides.

SANTO ANDRÉ

Tereza Gomez Tozzi, 89. Natural da Espanha. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Emília dos Santos, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Cisper, em São Paulo. Dia 1º, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, na Capital.

Valdemar Mendes da Cunha, 76. Natural de Serranópolis de Minas (Minas Gerais). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 1º de novembro, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernanda Reis de Andrade, 74. Natural de Portugal. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 1º. Jardim da Colina.

Marcos Antonio Couto, 73. Natural de Campinas (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Enfermeiro aposentado. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Isabel dos Santos Pereira, 66. Natural de Pedra Lavrada (Paraíba). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal de Pedra Lavrada.

SÃO BERNARDO

Geny Trevisou Rosin, 86. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim da Saúde, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

Octavian Alexandru Rusu, 68. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia na Vila Álvaro Marques, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Valdir Savanini, 79. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 1º, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Rubens Zeverino Ribeiro, 62. Natural de Cianorte (Paraná). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Josefa Matias Vilar, 95. Natural de Livramento (Paraíba). Residia no Conjunto Residencial Sítio Oratório, em São Paulo. Dia 1º, em Santo André. Vale dos Pinheiras.

Maria Espinosa Marane, 94. Natural de Nova Aliança (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 1º, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Sandro Ricardo Rodrigues da Silva, 48. Natural de Mauá. Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Técnico em eletrodomésticos. Dia 1º, em Santo André. Parque do Grande ABC.

RIBEIRÃO PIRES

Cícero Izidoro, 63. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia na Vila Caiçara, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.