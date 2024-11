Ausência de Maísa no primeiro capítulo de Garota do Momento causa frustração nos fãs

Garota do Momento teve sua estreia na noite da última segunda-feira, dia 4, na TV Globo. E, claro, para além da nova trama, os fãs estavam ansiosos para ver Maísa na telinha. No entanto, isso não aconteceu.

No X, antigo Twitter, alguns fãs comentaram a falta dela na novela, já que ainda não tiveram cenas da Bia, personagem interpretada pela atriz.

Cadê a Maísa gente??, escreveu uma conta de fã clube.

CADÊ A MAISA, comentou outro.

Essa criança vai ser a Maísa né?, disse outra, ansiosa.

Larissa Manoela, amiga da atriz há mais de 10 anos, e que trabalhou com ela na novela Carrossel, do SBT, também fez uma publicação dizendo estar aguardando ansiosa pela aparição da amiga.

E eu que já tô aqui na frente da TV pra estreia da Maisa na TV Globo. Brilha minha amiga, escreveu Larissa.

As fãs dedicas ainda trocaram as fotos de seus fãs clubes para cliques de Maísa caracterizada como a personagem. Por sua vez, a atriz ficou encantada com o gesto e chegou a comentar sobre em seu Twitter.

Amor imenso, não acredito que fizeram isso!, comentou.