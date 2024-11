Ana Hickmann desmente boatos de gravidez e critica comentários sobre seu peso: Está sendo muito cruel essa cobrança

Ana Hickmann completou dois milhões de seguidores em seu canal no Youtube e, para celebrar, decidiu responder algumas perguntinhas de seus seguidores. Em vídeo, postado na última segunda-feira, dia 4, a apresentadora acabou abordando o assunto que não sai da boca do povo - a sua possível gravidez.

Indo direto ao ponto, Hickmann esclareceu que não está grávida de Edu Guedes, de quem está noiva. Ela continuou explicando que está apenas um pouco acima de seu peso normal.

- Gente, não estou grávida. Estou muito acima do meu peso. Está sendo muito cruel essa cobrança. Quer dizer que eu não tenho direito de aumentar o meu peso? Se eu aumentar o peso, estou grávida? Sempre tive o sonho de ser mãe pela segunda vez. Lá atrás eu contei esse desejo. Foi uma sacada para quem estava comigo e fez de tudo para isso nunca acontecer. Mas Deus sabe o que faz e não aconteceu. Mas é um sonho que ainda existe dentro de mim. Ainda tenho o sonho de ser mãe e escutar isso o tempo todo dói e machuca. Eu começo a me cobrar porque não está acontecendo. Eu não tenho nada de errado, sou uma mulher saudável. Meu companheiro também hoje é super saudável. Então essa cobrança é muito chata

Continuando o assunto, ela completou:

- Além disso, toda mulher tem que ter o corpo que quiser ou que a vida trouxer para ela. Estou passando por muitos problemas, muito estresse. Não consigo ter o tempo que eu tinha antes para poder me cuidar. Estou resolvendo problemas muito sérios e graves. Acha que eu tenho de ir para a academia e clínica de estéticas que eu tinha antes quando achava que estavam cuidando das minhas coisas. O meu corpo manifestou todo esse estresse aumentando o meu peso e não é por exceção de comida. Sempre tive uma alimentação muito saudável.

Já sobre o casamento com Edu Guedes, Ana confirmou que vai rolar, sim, e provavelmente no próximo ano.

- O casamento a gente já marcou, já mudou, já foi e voltou... A gente tinha marcado uma data muito significativa, mas daí a gente chegou à conclusão que o lugar que a gente quer onde o casamento aconteça não está pronto. A gente está construindo esse lugar. E marcou para o ano que vem, mas a gente não sabe exatamente o dia, mas já sei quem vai fazer o meu vestido, o terno dele, o buffet, os padrinhos, a decoração... Já sei até a hora que vai acontecer, mas não tenho a data ainda.