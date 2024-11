Flor defende Sacha e Yuri detona Zé Love... Veja tudo o que rolou na madrugada de A Fazenda 16

A semana começou da maneira mais agitada possível em A Fazenda 16. As conversas entre os peões estão sendo voltadas para a Roça e, consequentemente, para o comportamento de outros participantes.

Flor, que teve um desentendimento com Babi na dinâmica, que foi ao ar no programa da última segunda-feira, dia 4, se afastou do conhecido grupão após comentários. Em uma conversa na casa da árvore com Albert, a peoa falou sobre os posicionamentos de Zé Love e defendeu Sacha na acusação feita por Flora de que o ator teria gritado com ela.

- Ela me perguntou se havia gritado com ele. Eu disse que não, que ela tinha falado normal. Depois, vi que ela ia me perguntar se o Sacha tinha gritado com ela, mas não perguntou. Caso ela perguntasse, eu ia responder, comentou Flor.

- Flora, eu vi ele aumentando a voz porque estava todo mundo gritando. Estava tendo discussões separadas, e vocês dois. Foi isso que eu vi. Não vi ele gritar com você porque é mulher. Ele aumentou a voz não para te humilhar, mas para tentar ser ouvido. E mesmo assim não dava para ouvir, completou ela.

Os dois participantes seguiram conversando sobre jogo e detonaram alguns posicionamentos de Zé Love.

- O Zé, ele é muito cômodo. Ele não liga um fogão, não pega uma água. Tudo: pega lá para mim, faz não sei o que lá... Ele chega, se serve um caminhão e vai comer. Então, p***a, eu já vi esse filme. Eu falei que, quando fui me servir, não tinha uma colher de purê, não tinha bife, disparou Albert.

- Eu vi. Teve um dia que você foi comer e não tinha mais. Eu até fiquei chateada comigo porque eu não observei que você não comeu. Eu podia ter falado tem o Albert ainda, gente, respondeu Flor.

O peão ainda desabafou que não se sente protegido pelo ex-jogador no jogo.

- O Zé é o líder ali... Eu sou aliado dele, não sei se ele é aliado meu, até agora eu fui mais aliado dele do que ele meu. Eles não querem perder número, porque se não fica tudo igual. Se agora quatro se descolam, ficam três grupos, completou.

Yuri desabafa com Giselly na Baia

Mesmo sendo rivais no jogo, Yuri e Giselly conversaram sobre as atitudes de Zé Love na casa.

- O que eu tenho embate que eu odeio é o Love, odeio aquele cara. Falou da minha mulher, ele veio me xingar lá fora, para cima de mim. Ele falou assim: tu tá aqui porque tua mulher mandou mensagem para outro!, disparou o peão.

- O que o Zé Love anda fazendo, acho muito pesado, me desculpa. A gente pode ter falado algumas coisas, mas o que ele anda falando, respondeu Giselly.

A peoa ainda aconselhou Yuri a ser mais específico quando for apontar o erro de algum rival e não generalizar para o grupão.