Belo anuncia nascimento do neto: 'Arthur chegou!'

Visitinha da cegonha! Até no mundo das celebridades as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. Belo anunciou, na última segunda-feira, dia 4, a chegada do seu neto Arthur, filho de Arthur Paulo Vieira, um de seus quatro filhos.

Na legenda publicação, que trazia um clique do herdeiro, o cantor escreveu:

Os presentes de Deus são assim em nossas vidas, são trazidos pelas mãos dos anjos, chegam de mansinho, falando diretamente aos nossos corações, ocupam todos os espaços, iluminam cada cantinho e aquecem nossas almas. Arthur chegou!!! O mais novo membro da nossa família, que sorte eu tenho, que sorte temos todos nós. Mamãe e neném passam bem, papai feliz e o vovô aqui, está muito babão. Que Deus te proteja e ilumine meu neto. Que todos os seus caminhos sejam de luz! Que as bençãos do nosso senhor recaiam sobre você! Amém!

Além do filho Arthur, Belo também é pai de Paula, Ingrid e Isadora.