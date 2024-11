Trump faz alegações falsas sobre fraude eleitoral no último discurso da campanha

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicado à Casa Branca, Donald Trump, repetiu denúncias falsas sobre fraudes eleitorais no último discurso da campanha, no início da madrugada desta terça-feira, 5. Trump ainda voltou a associar a presença de imigrantes à criminalidade e prometeu revitalizar o país.

"Com seu voto amanhã terça, podemos resolver todos os problemas que nosso país enfrenta e levar a América, e de fato o mundo inteiro, a novos patamares de glória", disse o republicano, durante comício em Grand Rapids, Michigan.

Enquanto a candidata democrata e vice-presidente, Kamala Harris, não mencionou Trump no último discurso da campanha, na Filadélfia, o republicano disparou uma série de ofensas à adversária.

O candidato a vice-presidente na chapa de Trump, J.D. Vance, disse na segunda-feira, 4, que a vitória dos republicanos vai "tirar o lixo" de Washington e que o "nome do lixo é Kamala Harris".

