Em último discurso de campanha, Kamala Harris diz que ímpeto está do lado dela

No último discurso da campanha presidencial nos Estados Unidos, a candidata democrata Kamala Harris disse que as eleições desta terça-feira, 5, deverão ser as mais acirradas da história, mas que o "ímpeto" está do lado dela. "Devemos terminar fortes", disse Harris no fim da noite da segunda-feira, 4, a cerca de 30 mil apoiadores na Filadélfia, na Pensilvânia - um dos Estados que serão decisivos para o pleito. "A América está pronta para um novo começo."

Harris convocou mais uma vez seus apoiadores a chamarem amigos e familiares para votar, assim como fez mais cedo, em outros comícios na Pensilvânia. "Amamos nosso país, e quando amamos algo lutamos por ele", afirmou.

*Com informações de Dow Jones Newswires.