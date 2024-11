CRB vira contra o Ituano, respira na tabela e afunda adversários diretos na Série B

O CRB venceu o Ituano de virada pelo placar de 2 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio Novelli Júnior, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. José Aldo abriu o marcador de pênalti a favor do time paulista, mas Luis Segovia e Getúlio decretaram a vitória dos alagoanos.

O CRB chegou aos 39 pontos, saiu do Z-4 e pulou para o 15º lugar, respirando na luta contra o rebaixamento e colocando a Ponte Preta na degola, junto com Guarani, Brusque e o próprio Ituano. O time de Itu estacionou nos 34 pontos, na 18ª posição.

Precisando do resultado, os dois times protagonizaram um primeiro tempo quente. Além de muito faltoso, o jogo contou com bola na rede. Aos 20 minutos, José Aldo aproveitou cobrança de pênalti e deslocou o goleiro para abrir o placar a favor do time de Itu. Dois minutos depois, os alagoanos responderam com Segovia, que pegou sobra em cobrança de escanteio e deixou o placar igual.

Ainda na etapa inicial, Thonny Anderson tentou marcar o segundo gol para o time da casa, mas parou em boa defesa do goleiro Matheus Albino. Como resposta, Anselmo Ramon também chegou perto de balançar as redes, mas viu Jefferson Paulino fazer uma boa defesa.

O segundo tempo manteve a mesma característica. Logo no início, Salatiel aproveitou sobra e finalizou, mas Matheus Albino caiu para defender. No lance seguinte, Labandeira tentou de 'sem-pulo', mas o arqueiro do Ituano salvou de mão trocada.

Os goleiros eram os melhores da partida até os 44 minutos do segundo tempo, quando Kleiton mandou uma bomba, Jefferson Paulino espalmou com uma mão e deu rebote. Na sobra, Getúlio pegou de primeira, bateu cruzado e colocou o CRB na frente: 2 a 1.

Em desvantagem, o Ituano foi com tudo para o ataque, mas não conseguiu empatar. Ainda correu o risco de, no contra-ataque, sofrer mais gols.

Na próxima rodada, o CRB encara o Goiás, no sábado (9), às 17h, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Praticamente rebaixado, o Ituano volta a campo para enfrentar o América-MG, na terça-feira (12), às 19h, no Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 2 CRB

ITUANO - Jefferson Paulino; Marcinho (Léo Duarte), Claudinho, Guilherme Mariano e Lazaroni; Rodrigo (Leozinho), José Aldo e Yann Rolim (Álvaro); Vinícius Paiva (Neto Berola), Thonny Anderson e Salatiel (João Carlos). Técnico: Chico Elias (interino).

CRB - Matheus Albino; Hereda, Saimon, Segovia e Ryan (Matheus Ribeiro); João Pedro, Falcão (Rômulo) e Chay (Rafael Bilu); Labandeira (Kleiton), Anselmo Ramon (Geúlio) e Léo Pereira. Técnico: Hélio dos Anjos.

GOLS - José Aldo, aos 20, e Segovia, aos 22 minutos do primeiro tempo; Getúlio, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - José Aldo e Salatiel (ITU); Saimon, João Pedro, Falcão, Ryan, Kleiton e Anselmo Ramon (CRB).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 12.310,00.

PÚBLICO - 982 torcedores.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).