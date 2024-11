Charge - 5 de novembro de 2024

O Grande ABC caiu posições no ranking do IDSC-BR (Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil). A pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis classifica os 5.570 municípios brasileiros, avaliando o desempenho de cada cidade em relação aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas), como, por exemplo, saneamento, energia limpa e educação. Relativo a 2024, o balanço divulgado na última semana mostra que as sete cidades da região regrediram na classificação nacional.

O estudo usa os dados mais atualizados disponíveis em âmbito nacional e avalia 100 indicadores com base em fontes públicas. Depois da análise de cada ODS, é feita a média geral. São Caetano liderava o ranking em 2023 com pontuação de 63,4 e, mesmo subindo a média final para 64, caiu para a oitava colocação, mantendo o melhor desempenho na região.