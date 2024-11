Em Mauá, projeto de lei prevê curso de primeiros socorros a motoristas

A Câmara de Mauá vota nesta terça-feira (5), em primeiro turno, projeto do vereador Irmão Ozelito (Podemos) que versa sobre a obrigatoriedade de as empresas concessionárias de transporte público em operação na cidade promoverem cursos de primeiros socorros para os funcionários do sistema.

A capacitação, de acordo com a proposta, deverá ter foco em acidentes, condições ou patologias típicas que possam se manifestar durante o transporte, tais como paradas cardíacas, por exemplo. A formação deverá ser oferecida uma vez a cada 12 meses, de forma a manter os funcionários capacitados e atualizados sobre práticas e procedimentos adequados em situações de emergência.

O parlamentar sustenta que a formação deverá ser ministrada por enfermeiros ou médicos. Todos os motoristas, cobradores e fiscais devem receber certificados após a aprovação no curso de primeiros socorros.

Irmão Ozelito sustenta, no projeto, que a “medida atende ao interesse público e à segurança dos cidadãos”, haja visto que milhares de pessoas, das mais variadas faixas etárias e condições de saúde, utilizam os ônibus diariamente para deslocamentos na cidade. Por isso, com pessoas treinadas, “situações de emergência, como desmaios, quedas, mal súbito ou até acidentes mais graves”, podem ser contornadas até a chegada de socorro especializado.

O parlamentar frisou ainda que a formação em primeiros socorros para os profissionais do setor permitirá “resposta rápida e eficaz em casos de emergências”, o que pode levar à preservação de vidas.

O texto – que recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes – precisa ser aprovado pelos vereadores em dois turnos para seguir à sanção do prefeito Marcelo Oliveira (PT).