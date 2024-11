Evandro Teixeira, grande ícone do fotojornalismo, morre no Rio

Morreu na tarde desta segunda-feira (4), no Rio de Janeiro, aos 88 anos, Evandro Teixeira, um dos principais nomes da história do fotojornalismo do País. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos em decorrência de de uma pneumonia – ele também enfrentava uma leucemia crônica.

Teixeira, nascido na Bahia em 1935, ficou conhecido especialmente por seus registros da ditadura militar. Uma de suas fotos mais icônicas é a de um estudante caindo enquanto era perseguido por dois policiais, em uma manifestação que ficou conhecida como Sexta-feira Sangrenta, em 1968, no Centro do Rio.

Trabalhou por 47 anos no Jornal do Brasil e teve quase 70 anos de carreira.