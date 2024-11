Equipe de Kamala prevê resultado na Geórgia, Carolina do Norte e Michigan já na terça (5)

Resultados eleitorais quase completos são esperados na Geórgia, Carolina do Norte e Michigan na noite de terça-feira, 5, mas apenas resultados parciais na Pensilvânia, Wisconsin e Arizona, disse a presidente da campanha Harris-Walz, Jen O'Malley Dillon, a repórteres em um briefing na tarde de segunda-feira, 4.

A campanha também prevê resultados quase completos na terça-feira na Virgínia, Flórida, Ohio e Colorado, disse. Dillon previu que resultados adicionais de Wisconsin e Pensilvânia estarão disponíveis no início da quarta-feira, com Arizona e Nevada concluindo a contagem no resto da semana.

"Continuaremos a ver novos votos sendo apurados por muitos dias após o dia das eleições", disse. "Acreditamos que esta disputa será incrivelmente acirrada, por isso poderemos demorar vários dias para saber os resultados desta eleição."