Manifestantes jogam lama em família real da Espanha após inúmeras mortes em inundações em Valência

As chuvas que castigaram a Espanha causaram enchentes que mataram mais de 210 pessoas na região de Valência. O Rei Felipe VI e a Rainha Letizia foram à Paiporta, uma das cidades que mais sofreram com os estragos e foram atingidos por lama arremessada por manifestantes.

Segundo a BBC, o casal real foi chamado de assassino e vergonha pelos espanhóis presentes. Em imagens compartilhadas, o rei é visto caminhando entre centenas de pessoas que gritavam vaias e jogavam objetos em sua direção.

Em outro vídeo, a Rainha Letizia aparece com lama no rosto, conversando com moradores da região.

As cenas aconteceram em meio a um crescente sentimento de raiva na Espanha devido à falta de alerta sobre as enchentes e de apoio governamental fornecido aos afetados. O Rei Felipe, tal como o Rei Charles na monarquia britânica, não tem poder politico, sendo apenas chefe de estado. A administração cotidiana da Espanha é controlada pelo governo espanhol eleito sob o primeiro-ministro Pedro Sánchez.

Segundo o The Guardian, um alerta pedindo aos moradores que não saíssem de casa no último dia, 29 de outubro, foi enviado depois que as águas da enchente começaram a subir.

De acordo com o veículo, durante a passagem do casal real, Felipe foi confrontado por um homem que lhe perguntou sobre o alerta ter sido enviado horas depois de a agência meteorológica ter alertado sobre a piora das condições.

Eles sabiam, eles sabiam, e ainda assim não fizeram nada. É uma vergonha.

Em uma publicação compartilhada no X, o Rei Felipe escreveu que estava devastado pela enchente:

Força, coragem e todo o apoio necessário a todos os afetados.