Lexa abre o coração ao falar da filha que está à espera: Farei e darei o meu melhor

Que fofura! Após descobrir que está a espera de uma menininha, Lexa fez uma declaração emocionante para a filha. A cantora já revelou que a primogênita se chamará Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna.

Em seu Instagram a artista publicou um vídeo abraçada com o noivo durante o chá revelação ao som de Cabelo de Anjo, canção do grupo Melim com Lulu Santos. Na legenda, Lexa se derreteu pela filha:

Sofia, Minha soso. Para você assistir quando estiver mais velha e entender o quanto você é especial e amada. Quero que saiba que mamãe te ama muito. Que farei e darei o meu melhor. Que a mamãe não é perfeita, mas a mamãe é esforçada. Que a mamãe quis muito você aqui. Que várias vezes quando eu chorava passando mal eu falava: tá tudo bem meu amor, mamãe aguenta, porque eu sabia que você estava ali comigo, isso era um sinal de vida seu, e nesse período iniciante somos assombradas pelo medo o tempo todo. Eu cantei e canto para você. Que eu te amo mais do que eu poderia um dia imaginar. Pedi muito para papai do céu você aqui, na verdade, mamãe suplicou mesmo. Que você venha cheia de saúde, porque aqui existe uma família que te ama DEMAIS! Sei que teremos uns dias mais legais e outros nem tanto, mas que a partir de agora, nossa missão é seguirmos juntinhas até quando você quiser seguir seu caminho. Serei seu eterno acalanto e eterno primeiro lar. Te amo.