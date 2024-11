Fundador da Jovem Pan, 'Seu Tuta' morre aos 93 em São Paulo

Antônio Augusto Amaral de Carvalho, conhecido como 'Seu Tuta', empresário da comunicação e fundador do Grupo Jovem Pan morre, aos 93 anos, em São Paulo. A emissora de rádio, com sede na Avenida Paulista, confirma o falecimento de seu patrono, mas não revela a causa da morte. Apenas limita-se dizer que ele “estava internado no Hospital Sírio-Libanês com a saúde debilitada”

A carreira de ‘Seu Tuta’ teve início no meio jornalístico no fim da década de 1940 com passagens pela TV Record. Na emissora paulista ainda foi idealizador e comandou programas que impactaram gerações no rádio e na televisão e criou festivais, que além de marcarem época, contribuíram para a explosão de movimentos como a Tropicália e a Jovem Guarda.

O empresário, como uma vida voltada para a comunicação, formatou icônicos programas como a Família Trapo, que teve no elenco grandes nomes do rádio e TV brasileira, como Jô Soares, Hebe Camargo e Ronald Golias.

Na década de 1970, transformou a antiga Rádio Panamericana em Jovem Pan, com jornalismo 24 horas por dias, priorizando a prestação der serviço.

Tuta também carrega em sua história a marca das primeiras transmissões esportivas ao vivo, a partir de estádios fora do eixo Rio-São Paulo, e foi o primeiro empresário da comunicação a apostar na transmissão em streaming pela internet, quando idealizou a Jovem Pan Online.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do empresário.