Maria Alice mostra admiração por tio Leandro e pede para desfilar ao som de Não Aprendi Dizer Adeus

Alerta fofura! Virginia compartilhou vídeos da Maria Alice e Maria Flor desfilando nesta segunda-feira, dia 04. A primogênita da influenciadora com o Zé Felipe voltou a citar o tio Leandro e pediu para a mãe cantar Não Aprendi Dizer Adeus enquanto ela desfilava.

Na gravação, a pequena continua a música e mostra admiração pelo tio. Além dela, Maria Flor também quis desfilar, mas optou por outra canção: Boi da Cara Preta.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Maria Alice cita o tio, ela já lembrou do Leandro em diversas ocasiões, por exemplo quando estava brincando com seu pai e olhou para o lado falando com o tio, ou quando ela se vestiu de boiadeira, mas negou e falou que estava vestida de tio Leandro.

Além das Marias, Virginia e Zé Felipe são pais de José Leonardo.