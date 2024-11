Rose Miriam resgata clique da infância dos filhos : Ainda sofro a Síndrome do ninho vazio

Rose Miriam usou suas redes sociais para resgatar um registro da infância dos seus três filhos, João, Marina e Sofia, frutos da relação com Gugu Liberato. O apresentador, vale pontuar, morreu em 2019 após um acidente doméstico.

Ah! Quando abri o aplicativo do Instagram, me deparei com essa fotografia. Nossa!! Que alegria se encheu o meu coração ao ver!! Saudades dessa época !!, escreveu Rose Miriam na legenda da publicação.

Na sequência Rose falou que está sofrendo com a síndrome do ninho vazio:

As crianças ainda eram pequenas , e viviam debaixo das minhas asas!! Agora elas cresceram, e cada qual vive a sua própria vida! Ainda não me adaptei totalmente à essa nova realidade. Ainda sofro a Síndrome do ninho vazio!!

Nos comentários, Rose recebeu o apoio de alguns internautas que falaram sobre terapia e criar os filhos para o mundo.