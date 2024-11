Kate Middleton diz ter nova perspectiva da fé após luta contra câncer

A Princesa Kate Middleton diz ter uma nova perspectiva de fé após lutar contra o câncer e passar diversos meses fazendo quimioterapia neste ano. Essa relação de Kate com a religião foi revelada no livro Charles III: Novo Rei. Nova Corte. A História Interna, escrito pelo biógrafo Robert Hardman.

O livro tem previsão para chegar nas livrarias do Reino Unido, no início de 2025. O trecho revelando as falas de Kate foram divulgadas antecipadamente pelo jornal Daily Mail, e nele, o autor fala sobre os posicionamentos da princesa com seu marido, Príncipe William.

Citando William, Hardman usa uma fala de uma fonte próxima à Família Real.

- Ele segue sem compartilhar do interesse de seu pai pela fé e pelo espiritualidade, também não tem a sólida devoção da falecida rainha Elizabeth II, pela comunhão anglicana. Os sustos de saúde que afligem sua esposa e seu pai podem ter levado a um pequeno exame de consciência? Mas não houve nenhuma mudança de curso aí, revelou a fonte.

Outra pessoa disse ao autor que a relação de William com a religião não deve mudar quando ele se tornar rei e também líder da Igreja.

- Ele não se tornará, no entanto, de repente um adorador regular ou fingirá entusiasmo por algo que não sente pessoalmente, por mais sombria que seja a situação, disse.

Em continuação, Robert usa a fala de uma fonte revelando que, diferente do marido, Kate está cada vez mais próxima à religião.

- A princesa, por outro lado, teria se tornado muito mais interessada em questões de fé como resultado de sua condição, revelou a fonte.

Kate Middleton revelou sua luta contra o câncer em março desse ano, mas na época, não se abriu muito sobre o assunto. Após alguns meses com total privacidade e afastada de seus deveres reais, a princesa revelou em setembro que sua quimioterapia havia chegado ao fim.