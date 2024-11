Tom Brady faz primeira aparição pública após Gisele Bündchen anunciar gravidez

A gravidez é de Gisele Bündchen com Joaquim Valente, mas é Tom Brady que tem chamado a atenção. Marido da brasileira de 2009 a 2022, muitas pessoas ficaram curiosas para saber mais sobre a reação dele ao descobrir que a ex-esposa, mãe de dois de seus filhos, havia engravidado novamente.

Até o momento, no entanto, Brady manteve a descrição, fazendo a primeira aparição pública apenas no último domingo, dia 3, em uma transmissão de um dos jogos da NFL, como comentarista da Fox.

A única possível indireta para Gisele aconteceu pouco tempo depois da notícia da gravidez da modelo se tornar pública. No dia 29 de outubro, Brady compartilhou a foto de uma paisagem com um trecho da música Landslide, de The Chicks, que dizia:

Será que a criança no meu coração pode se erguer?

Já em outras partes da música, a letra fala sobre alguém que precisa superar um desafio, um momento difícil na vida:

Eu peguei o meu amor e o destruí / Eu escalei uma montanha e voltei / E vi meu reflexo nas colinas cobertas de neve / Até que a avalanche me derrubou / Oh, espelho no céu, o que é o amor / Será que a criança no meu coração pode se erguer? / Será que posso navegar pelas ondas mutáveis do oceano? / Será que posso lidar com as estações da minha vida? / Bem, eu tenho medo das mudanças / Porque eu construí minha vida ao seu redor / Mas o tempo te deixa mais corajoso, as crianças envelhecem / Eu estou envelhecendo também, então.

A notícia da gravidez foi confirmada pela revista People, no dia 28 de outubro.