Assaltante morre e comparsa é preso em tentativa de roubo em Santo André

Um homem foi preso e outro morreu durante uma tentativa de assalto a um carro na manhã deste domingo (3), em Santo André. Segundo a polícia, a vítima, que estava na frente de casa mexendo em um automóvel, foi abordada por dois suspeitos armados. Eles anunciaram o assalto e tentaram forçar o dono a entrar no veículo.

De acordo informações do BO (Boletim de Ocorrência), a vítima chegou a entrar em “luta corporal” com a dupla. Ao gritar por socorro, seu filho saiu da residência e também se envolveu na briga.

A confusão também chamou a atenção de um vizinho, o guarda-civil municipal de São Bernardo Leandro Sampaio de Oliveira, 34 anos, que estava de folga. Leandro anunciou a condição de guarda e deu voz de prisão aos assaltantes.

Um dos suspeitos, Diego de Araújo Lima, 31, que estaria armado e já dentro do carro, teria apontado a arma na direção do guarda, que reagiu e efetuou disparos. Diego foi atingido e morreu metros depois, ao tentar fugir com o carro, perder o controle e colidir contra postes de contenção na rua Corrêa de Azevedo, esquina com a Avenida Queiroz Filho.

O segundo suspeito, Acylino Menna Barreto Neto, 18, foi contido por populares e pelo guarda até a chegada da polícia. Ele foi levado ao hospital após sofrer agressões de pessoas que passavam pelo local. Neto foi levado posteriormente para a delegacia, onde foi autuado por roubo qualificado e preso em flagrante.

De acordo com o relatório policial, a conduta do guarda-civil foi considerada como protegida por “excludente de ilicitude por legítima defesa”. As armas envolvidas foram apreendidas e encaminhadas para perícia, e um exame foi requisitado para averiguar as circunstâncias do crime e do local da colisão.