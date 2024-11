Zverev ganha segunda posição no ranking da ATP com título em Paris

O fim de semana, que contou com o triunfo de Alexander Zverev sobre o francês Ugo Humbert na disputa do título do Masters 1000 de Paris, provocou mudanças na lista dos dez melhores. Com a conquista, o tenista alemão ganhou uma posição, desbancou o espanhol Carlos Alcaraz e agora é o segundo, atrás somente de Jannik Sinner.

Em grande fase, ele contabiliza 7.715 pontos no ranking contra 7.210 do agora terceiro colocado. Cotado como um dos favoritos em Paris, Alcaraz foi eliminado de forma precoce ainda nas oitavas de final da competição.

Mas a dança das cadeiras na lista de Top 10 da ATP não se limitou ao segundo posto de Zverev. Ausente do torneio, Novak Djokovic caiu uma posição e agora está em quinto lugar. Ele foi ultrapassado pelo russo Daniil Medvedev.

Recordista de títulos do torneio parisiense com sete troféus, o sérvio vem sofrendo com lesões. Por conta disso, a tendência é que Djoko selecione suas participações aos Grands Slams e aos torneios de maior pontuação.

Casper Ruud também subiu um degrau ocupando o sétimo lugar. Antes décimo colocado, Alex de Minaur aparece na cola do norueguês, em oitavo. O russo Andrey Rublev caiu dois postos e está em nono, à frente de Grigor Dimitrov, da Bulgária, que fecha a relação de Top 10.

No feminino, a novidade ficou por conta da italiana Jasmine Paolini. Ela subiu do sexto para o quarto lugar e soma 5.144 pontos. Com a sua evolução no ranking das dez melhores, Jessica Pegula perdeu duas posições. Em sexto, atrás de Elena Rybakina, a tenista americana ostenta 4.705 pontos.

Brasileira melhor colocada na relação da WTA, Beatriz Haddad Maia recentemente chegou a figurar no Top 10, mas não se sustentou. Ela se mantém entre as 20 mais bem ranqueadas e aparece em 17º lugar.

Entre as mulheres, Aryna Sabalenka é a líder com 9.016 pontos seguida da polonesa Iga Swiatek. A americana Coco Gauff completa a relação das três melhores colocadas no ranking da WTA.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º - Jannik Sinner (ITA), 11.330 pontos

2º - Alexander Zverev (ALE), 7.715

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.210

4º - Daniil Medvedev (RUS), 5.230

5º - Novak Djokovic (SER), 5.210

6º - Taylor Fritz (EUA), 4.300

7º - Casper Ruud (NOR), 3.855

8º - Alex de Minaur (AUS), 3.745

9º - Andrey Rublev (RUS), 3,720

10º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.340

Veja a lista das 10 melhores no feminino:

1º - Aryna Sabalenka (BEL), 9.016 pontos

2º - Iga Swiatek (POL), 7.970

3º - Coco Gauff (EUA), 5.230

4º - Jasmine Paolini (ITA), 5.144

5º - Elena Rybakina (CAS), 4.971

6º - Jessica Pegula (EUA), 4.705

7º - Qinwen Zheng (CHN), 4.540

8º - Emma Navarro (EUA), 3.664

9º - Daria Kasatkina (RUS), 3.368

10º - Danielle Collins (EUA), 3.176