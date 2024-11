Temporais devem atingir SP nos próximos dias

A semana na capital paulista e na Grande São Paulo será chuvosa e com temperatura amena, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Áreas de instabilidade vêm da região de Campinas , aumentando o risco de alagamentos e deslizamentos em áreas mais vulneráveis.

De acordo com o CGE, nos primeiros três dias de novembro, já foram registrados 24,8 mm de chuva, representando 18,3% dos 135,7 mm esperados para o mês.

As temperaturas mínimas devem atingir os 18°C na capital paulista. As máximas sobem um pouco mais e chegam a 28°C na quarta. A previsão indica dias com ar quente e úmido, com chuvas frequentes e volumes significativos.

Na segunda-feira, 4, o céu estará com muitas nuvens, a sensação será de abafamento e a manhã terá chuva. À tarde, são esperadas precipitações de moderada a forte intensidade, com temperaturas entre 19°C e 25°C.

Na terça-feira, 5, o sol aparece entre nuvens pela manhã, com pancadas isoladas de chuva à tarde. As temperaturas variam entre a mínima de 18°C e a máxima de 26°C.

Segundo a empresa Climatempo, na quarta-feira, 6, a manhã começa com sol entre muitas nuvens, com chuva prevista para a tarde e pancadas intermitentes à noite. As temperaturas oscilam entre 19°C e 28°C.

Na quinta-feira, 7, o dia deve amanhecer com sol entre nuvens, e as chuvas ocorrem à tarde e à noite, com mínima de 20°C e máxima de 27°C.

Na sexta-feira, 8, o clima será nublado pela manhã. À noite, a chuva diminui, mas não cessa completamente. O Climatempo alerta para uma queda brusca de temperatura, com variação entre 17°C e 22°C

No sábado, 9, o dia será chuvoso, mas à noite a chuva deve parar e as nuvens se dispersam. A temperatura varia de 15°C a 19°C.

No domingo, 10, o sol aparece entre algumas nuvens, sem previsão de chuva. Há também alerta de mudança brusca de temperatura, com mínima de 11°C e máxima de 22°C.