Imigrantes registra lentidão sentido São Paulo

A Rodovia dos Imigrantes apresenta lentidão no sentido São Paulo entre os km 55 e 49, devido ao excesso de veículos. Nos demais trechos, o tráfego flui normalmente.

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera em esquema normal 5x5, com a descida pela pista sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes, enquanto a subida da serra ocorre pela pista norte das duas rodovias.

As condições climáticas são de tempo encoberto, com chuva em pontos isolados, o que reduz parcialmente a visibilidade na via.