Ceará vence o Avaí e posterga acesso à elite para o Santos

No jogo único que movimentou a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ontem, o Ceará recebeu e venceu por 2 a 0 o Avaí, na Arena Castelão, com gols de Erick Pulga e Lucas Mugni, ambos no segundo tempo.

Com este resultado, o Ceará diminuiu a diferença para os concorrentes diretos na briga pelo G-4 impediu que o Santos celebrasse seu retorno à elite nacional neste domingo.

Somando 65 pontos e na liderança do torneio após a vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova, no sábado, na Vila Belmiro, o Peixe precisava que a equipe cearense ficasse ao menos no empate ontem para garantir matematicamente sua classificação para a Série A.

Com chances remotas de ficar fora dos quatro primeiros do torneio, o Santos terá nova chance de sacramentar o acesso no dia 11, quando enfrenta o Coritiba, fora de casa. Uma vitória garante a volta à elite sem depender de outros resultados.

O Ceará, por sua vez, terá que torcer por tropeços de Sport e Mirassol, que ainda jogam nesta rodada, para continuar sonhando com o G4. A diferença atual é de dois pontos, já que o time cearense, quinto colocado, tem 57 pontos, contra 59 dos rivais. O Avaí deu adeus às chances de acesso.