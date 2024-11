Presidente pró-Ocidente da Moldávia conquista 2º mandato ao derrotar candidato alinhado à Rússia

A presidente pró-Ocidente da Moldávia, Maia Sandu, conquistou um segundo mandato em segundo turno presidencial crucial contra um adversário alinhado à Rússia, numa corrida que foi ofuscada por alegações de interferência russa, fraude eleitoral e intimidação no país que é candidato a entrar na União Europeia.

Com quase 98% dos votos apurados no segundo turno da corrida presidencial realizada neste domingo, Sandu obteve 54% do total de votos, segundo a Comissão Eleitoral Central, em comparação com 46% de Alexandr Stoianoglo, ex-procurador-geral que foi apoiado pelo Partido dos Socialistas, pró-Rússia.

O resultado será um grande alívio para o governo pró-Ocidente, que apoiou fortemente a candidatura de Sandu, e para o seu impulso no sentido de laços ocidentais mais estreitos no caminho da Moldávia em direção à UE. A função presidencial exerce poderes significativos em áreas como política externa e segurança nacional e tem mandato de quatro anos.