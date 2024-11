Oscilação importa mais que pesquisa, diz historiador sobre salto de Kamala Harris em Iowa

O historiador Allan Lichtman disse que as oscilações nos levantamentos de intenção de voto são mais importantes do que as próprias pesquisas, ao comentar a liderança da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, no Estado de Iowa. O ex-presidente Donald Trump venceu com oito pontos porcentuais de vantagem em 2020.

"Sabemos que as pesquisas iniciais não importam, mas estamos a dois dias da eleição. Além disso, as oscilações nas pesquisas importam mais do que as próprias pesquisas", escreveu Lichtman, em seu perfil no X (antigo Twitter).

A candidata democrata lidera a disputa em Iowa com 47% das intenções de voto contra 44% registrados pelo republicano, mostrou pesquisa do jornal local Des Moines Register e a Mediacom, divulgada ontem. Harris está três pontos porcentuais à frente de Trump, dentro da margem de erro do levantamento, de 3,4 pontos porcentuais.

"Isso é uma oscilação de 7 pontos a seu favor em relação à pesquisa de setembro", destacou Lichtman.

O historiador desenvolveu "As Chaves da Casa Branca", um sistema de previsão baseado em 13 chaves para determinar o futuro presidente dos EUA. Ele previu e acertou o resultado de nove de dez eleições presidenciais nos Estados Unidos desde 1984. Sua aposta é uma vitória de Harris.