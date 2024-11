Trump diz que foi o único a taxar China em centenas de bilhões de dólares

O ex-presidente e candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que foi o único a taxar a China em centenas de bilhões de dólares, o que teria beneficiado a maior economia do mundo.

"Os Estados Unidos poderiam se beneficiar e tirar centenas de bilhões de dólares da China por meio de taxas. E eu fui o único que fez isso", afirmou, durante comício em Lititz, Pensilvânia, neste domingo.

Segundo Trump, os Estados Unidos reconstruíram as forças armadas da China e agora perdem US$ 500 bilhões por ano por conta disso. O candidato republicano também afirmou que a China "ferrou" com os agricultores dos Estados Unidos.

Outro tema econômico trazido no comício foi a inflação, em que Trump disse que nunca viu a inflação nos níveis atuais. Ele prometeu acabar com a inflação, logo no início do comício, mas sem entrar em detalhes até por volta das 14h do horário de Brasília.