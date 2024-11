Virginia Fonseca revela ter bloqueado Zé Felipe em aplicativo, entenda

Eita! No Sabadou com Virginia, a apresentadora revelou que recentemente bloqueou Zé Felipe no WhatsApp após ele descumprir um combinado. No programa, Marcos Pasquim, um dos convidados, perguntou qual foi a última discussão que ela teve no aplicativo. Então Virginia Fonseca contou que não brigou, mas deu block:

A última discussão no Whatsapp, que não chegou a ser uma discussão, mas teve block, foi com o Zé, meu marido. Eu vou falar pra vocês. Um dia antes [do acontecido] eu falei pra ele: Zé, nós amanhã vamos almoçar na casa dos seus pais. Beleza, ok, tudo certo, combinamos.

Apesar do combinado, Zé mudou de planos no meio do caminho e não avisou a amada, o que deixou Virginia ainda mais brava foi ter descoberto que tinha que alterar a rota pela assessora do cantor:

[Ele] Acordou cedo [no dia seguinte], e foi pra Talismã Digital. Falei: Beleza, te espero pra almoçar. Estava esperando ele ou pra gente almoçar e ir pra casa dos pais dele ou ir almoçar lá. Zé Felipe muda a rota e vai direto pra casa do pai dele. E tudo bem, se ele tivesse me avisado. Ele ficou 50 minutos pra ir da Talismã Digital até a casa do pai dele. Ele teve 50 minutos pra pegar o celular [e avisar]. Sabe o que ele fez? Ele não avisou, eu esperando ele pra almoçar, e ele já almoçando, e quem me avisou é que piora. Foi assessora dele.

Segundo a influenciadora mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, isso foi a gota d'água e ela decidiu ficar sem mandar mensagens para ele por um tempo:

Agora acabou mesmo! O artista não pode mais falar com a esposa, é pela assessora agora que fala? Aí o pau torou. Ficou duas semanas bloqueado, e eu conversando com ele pela assessora. Conversamos [pessoalmente] tranquilo, mas no Whatsapp é block.