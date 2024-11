Palmeiras aprimora finalização para clássico contra Continhians

O Palmeiras fez neste domingo o seu último treino antes do clássico com o Corinthians, marcado para esta segunda-feira, às 20h, no Itaquerão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram a campo e aprimoraram cruzamentos e finalizações. Na parte final, houve um descontraído recreativo e, antes da ida ao vestiário, um aperfeiçoamento de faltas e pênaltis.

O goleiro Weverton, que completará no clássico 390 jogos com a camisa alviverde, falou da importância da vitória para o Palmeiras, que briga com o Botafogo pelo título do Brasileirão. "A gente já vem jogando vários clássicos nesses últimos anos e sabe como é que é. Vale três pontos, mas não são três pontos quaisquer. Clássico vai além de três pontos, então a gente sabe o quanto isso mexe com a semana do torcedor e mexe com a nossa semana", afirmou.

Weverton citou também que uma vitória sobre o Corinthians pode dar ao Palmeiras ainda mais fôlego na competição. "A gente sabe que quando ganha o clássico é tranquilo para se trabalhar, ainda mais para a gente que está tentando brigar por mais um título. O adversário vem brigando pelo rebaixamento e isso é muito difícil, então tende a ser um jogo muito disputado, com as duas equipes buscando a vitória. A gente quer a vitória por brigar pelo título, então eu não tenho dúvida de que vai ser um jogo competitivo e muito disputado", completou.

O Palmeiras teve a semana livre para se preparar para o clássico, diferente do Corinthians, que acabou sendo superado pelo Racing, da Argentina, na quinta-feira, pela Sul-Americana. Esse ponto foi destacado por Weverton. "A gente espera atuar em alto nível, como a gente vem fazendo nos treinos, que são muito competitivos. Temos de levar essa competição da semana inteira para o campo e tentar sair com os três pontos", finalizou.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira conta com o retorno de Murilo, recuperado de uma lesão na coxa direita. Ele deve voltar ao time titular ao lado de Gustavo Gómez. Esta pode ser a única mudança em relação aos últimos jogos, já que o Palmeiras não tem desfalques por suspensão.

Sem perder do Corinthians há oito jogos (maior sequência invicta sobre o rival neste século), o Palmeiras sofreu apenas uma derrota nos últimos 16 confrontos contra o arquirrival. Na tabela, o time alviverde também está na frente, com 61 pontos, três a menos do que o Botafogo. O Corinthians é o 15º, com 35.