'Com situação delicada no fiscal, ver governo focado é importante', diz Manchester

O economista da Manchester Investimentos, Thiago Lourenço, avalia que o cancelamento da viagem à Europa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é uma sinalização importante do governo, classificada por ele como positiva para o mercado e para o Brasil. Haddad ficará em Brasília ao longo da próxima semana, dedicado a "temas domésticos", a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"De forma geral é uma sinalização positiva para o mercado e para o Brasil. Visto que a situação está mais delicada, ver o governo focado em trazer uma resposta concreta e rápida é importante", afirma Lourenço.

Segundo o economista, há uma piora em todo o quadro: inflação, câmbio e endividamento. "Se o governo não tratar com a seriedade que é necessária, isso tende a se agravar. Essa mudança de agenda do Haddad é uma sinalização minimamente coerente com o que o País precisa no momento", avalia.