Preocupações com indicação, análises de jogo... Confira o que rolou na madrugada de A Fazenda 16

Durante a madrugada do último sábado, dia 2, os participantes de A Fazenda 16 conversaram bastante sobre a convivência dentro da sede e sobre possíveis indicações para a próxima roça.

Na piscina, Flora e Yuri falaram sobre ter posicionamento dentro do jogo:

- Gosto muito de ti, mas o jogo começa a se afunilar que a gente tem que ter um lado de posicionamento do que a gente aceita ou não aceita pra nossa vida. As pessoas que não falo e com quem tenho embate são pessoas que eu não aceitaria atitudes em nenhum lugar. Não consigo olhar na cara da pessoa se a pessoa faz uma atitude muito f**a. Não falo mais com Zé Love, com Albert ? que é um hipócrita do c****e, disse o peão.

Em seguida, ele contou sobre uma conversa que teve com Sidney:

- Esses dias a gente estava conversando e ele falou que ficam apontando coisas lá de trás, e ele foi apontar o Sacha sobre a pulseira da Larissa, falando que não tem fair play. Outro dia ele falou que não tem lado... Outra coisa que falei pro Sidney: Você sabe que o Zé é agressivo e que todo mundo lá fora tá vendo que ele é agressivo. Tu te posiciona em relação a isso? E ele: Eu não sou pai dele. Eu falei: É um jogo de posicionamento e, se ele não mudar, não tem por que tu ficar do lado dele.

Já na casinha da árvore, Luana e Flor comentaram sobre os participantes se afastarem por conta da competição:

- Eu fico triste porque sei que são várias pessoas legais, com bagagem, história e aprendizados... Coisas que eu também poderia ensinar e aprender, mas ficam se fechando por causa de um jogo. Eu sinto falta de conversar com Albert, ter troca com Sidney, com Fernando..., revelou a Fazendeira da semana.

- É o momento de cada um. Sabe quando pega ranço? Eu gosto da Vanessa, mas não confio nela. Dei tanto benefício da dúvida e ela sempre traiu a confiança... Não é que eu não goste, eu não confio. Eu falei: Pode me deixar por último no Resta Um que eu salvo a Gi, por favor. Eu falei que é minha aliada e vou salvar ela, mas não quero. Se eu não ficar em último, ainda é aliado. Se bobeia na estratégia, você pode se ferrar, respondeu Flor.

Mais tarde na academia, o G4, composto por Luana, Gui, Sasha e Yuri, comentou sobre o jogo de Vanessa:

- É uma chata, demorou um mês para aparecer no jogo, agora fica correndo atrás do Zé Love, revelou Gui.

- Muita gente desconfia dela, não sente verdade, acha falsa, respondeu Luana.