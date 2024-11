Morre Alan Rachins, ator indicado ao Globo de Ouro e ao Emmy, aos 82 anos de idade

Alan Rachins morreu aos 82 anos de idade. A triste notícia foi confirmada por Joanna Frank, esposa do ator, ao The Holywood Reporter. Ela informou que o marido morreu durante o sono de insuficiência cardíaca no Centro Médico Cedars-Sinai em Los Angeles, Estados Unidos.

Alan era conhecido por interpretar Douglas Brackman Jr. na série L.A. Law, que foi ao ar entre 1986 e 1994. O papel lhe rendeu indicações ao Globo de Ouro e ao Emmy.

Ele também fez parte do elenco da sitcom Dharma & Greg como Myron Lawrence Larry Finkelstein, o pai hippie de Dharma, vivida por Jenna Elfman.