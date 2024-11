Haddad cancela viagem à Europa e ficará em Brasília

A viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa, nesta semana foi cancelada, em meio ao recente estresse dos mercados brasileiros, com o investidores ainda decepcionados com os poucos sinais de avanço da agenda de corte de gastos.

A pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad estará em Brasília ao longo da próxima semana, dedicado aos "temas domésticos", diz em nota a Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Fazenda.

"Por essa razão, a viagem à Europa, prevista para segunda-feira (4), não será realizada neste momento. A agenda em questão será retomada oportunamente", informa o comunicado.

O ministro da Fazenda partiria para o tour à Europa amanhã, às 13 horas, da capital federal.