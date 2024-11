Santo André promove programação cultural ‘Novembro Negro’

Santo André receberá ao longo do mês a programação do ‘Novembro Negro’, iniciativa conjunta de diversas instituições e da sociedade civil que visa divulgar atividades e ações voltadas à promoção da cultura afro-brasileira, à luta contra o racismo e à valorização da comunidade negra na cidade, em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20.

Durante todo o mês, espaços culturais e outros locais receberão diversas atividades. A abertura aconteceu nesta sexta-feira (1º) no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, com um ato inter-religioso que reuniu líderes e outros representantes de diversas entidades e instituições religiosas, promovendo um espaço de diálogo e reflexão sobre a importância da diversidade religiosa e do respeito mútuo, destacando o compromisso coletivo em combater a intolerância e fomentar a unidade.

A agenda do mês conta ainda com exibições de filmes e curtas, debate, mostra e festival multicultural, cortejo, encontro de blocos, festival de arte e empreendedorismo e muito mais.

Além do Cine Theatro Carlos Gomes, os eventos e atrações vão contemplar locais espalhados por diversas regiões da cidade como o CineClube de Campo (espaço cultural particular), o Teatro Conchita de Moraes, A Casa, a Praça Rui Barbosa e outros.

Programação (sujeita a alterações):

1º/11 - Abertura do Novembro Negro - Ato Inter-religioso

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Horário: 19h

1º/11 – Abertura da exposição do projeto Maria Felipa - Aprender com o passado e mudar o futuro

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Horário: 19h

02/11 - Cineclube de Campo em Debate

Local: Universidade Popular - Nossa Casa - Rua Cotinga, 74 - Recreio da Borda do Campo

19h - Filme: O menino e o mundo

05/11 - Mostra de Processos da ELT - Terreiro de Estudos Teatralidades Pretas

Eu, Ser Sentido: Pigmento, Lábios Grossos, Pele Marrom Limão

Local: Teatro Conchita de Moraes

Horário: 20h

08/11 - Exibição do vídeo: FerroPoética pela cidade de Santo André

Local: Espaço A CASA

Horário: 19h

09/11 - Festival Multicultural

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Horário: 11h

10/11 - Encontro dos Blocos (Praieira e Mulheres do ABC)

Local: Sete Linhas - Rua Abílio Soares, 131, Centro

Horário: 14h às 18h

14/11 - No Ponto que me Encontro - Carol Gomes (dança)

Local: Teatro Conchita de Moraes

Horário: 19h

14/11 - Terreiro de Estudos Teatralidades Pretas – ELT

‘Eu, Ser Sentido: Pigmento, Lábios Grossos, Pele Marrom Limão’

Local: Teatro Conchita de Moraes

Horário: 20h

14/11 - Jongo Preta Bandeira

Local: Praça Rui Barbosa, Bairro Santa Terezinha

Horário: 21h

19/11 - ISAB + Expresso Baianista

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Horário: 16h

19/11 - Conversa com o roteirista: Leonard Almeida

Local: Espaço A CASA (ELCV)

Horário: 19h30

20/11 - Dia da Consciência Negra (Carlos Gomes)

Serão convidados conselhos, instâncias de articulação, coletivos e indivíduos interessados nas políticas étnico-raciais de Santo André e região para um encontro no dia 20 de novembro, às 17h, no Cine Theatro de Variedades Carlo Gomes. O objetivo deste encontro é a constituição do Fórum Preto, um espaço de diálogo e ação para fortalecer a luta por igualdade e justiça racial. Sua participação é fundamental para construir um movimento forte e unido em prol das políticas que promovem os direitos da população negra.

- 15h - O Viola de Papo - Apresentação sobre o viola, conversa sobre a produção e um pocket show com violeiro Rubens Nê Viana.

- 17h - Fórum Preto - O objetivo deste encontro é a constituição do Fórum Preto, um espaço de diálogo e ação para fortalecer a luta por igualdade e justiça racial. Sua participação é fundamental para construir um movimento forte e unido em prol das políticas que promovem os direitos da população negra.

- 19h - Documentário Enéas - A Vida na Enézima Potência (pré-estreia)

- 20h30 - Quadro Torto (Bá Kimbuta e a Makomba)

Distribuição do Livro Educação de Axé

23/11 - Festival Isabel

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Espaço Erê

Feira com Empreendedores Afro

Shows

12h - Abertura Capoeira

13h - Discopretagem

14h - $inara

15h - O João e Jhonny

16h - Prêmio Zumbi e Dandara

17h - Juntos da Samba

19h – Pretódio

20h - Vênus Garland

23/11 – ‘Baile Black - Uma reunião Tribal de Conexão Ancestral’

Edição: Hip-hop - Ieda Hills e Nuthi

Local: Universidade Popular - Nossa Casa - Rua Cotinga, 74 - Recreio da Borda do Campo

Horário: das 19h às 22h

24/11 - Festival Isabel

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Espaço Erê

Feira com Empreendedores Afro

Shows

12h - DJ Budahnussom

13h - Cobra Guiza

14h - Buia Kalunga

15h - Lucas Bola

16h - Niel Pimenta

17h - Samba de Zazi

19h - ZK e Candombanda

20h20 - Bakimbuta e a Makomba

27/11 - Canja com Canja - Especial Mês da Consciência Negra

Local: Palco do Saguão do Teatro Municipal

Horário: 19h

29/11 - Cineclube CASA - exibição de curtas (Espaço CASA)

Local: Espaço CASA

17h - Oficina Maracatu

18h30 - Elas no Corredor da Sorte

19h30 - Sangue e Suor (Pré-estreia)

Após a exibição de todos os filmes haverá roda de conversa

29/11 - Estreia do Filme: Enéas - A Vida na Enésima Potência

Local: Cesa Jardim Irene

Horário: 19h30

30/11 - Cineclube de Campo em Debate

19h - Filme: Enéas - A vida na enésima potência

Local: Universidade Popular - Nossa Casa - Rua Cotinga, 74 - Recreio da Borda do Campo