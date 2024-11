Filho de Nadja Haddad e Danilo Joan recebe alta e deixa hospital após seis meses internado na UTI neonatal

No último sábado, dia 2, o filho de Nadja Haddad e Danilo Joan finalmente recebeu alta e deixou o hospital após passar seis meses internado na UTI neonatal. O pequeno José estava hospitalizado desde o nascimento prematuro no dia 25 de abril.

Tomado de felicidade com a boa notícia, o casal surgiu nas redes sociais para contar que estava a caminho do hospital para buscar o filho. Nadja começou mostrando nos Stories do Instagram um registro em que surge se maquiando no banheiro e conta:

- Estou aqui me arrumando para o dia mais feliz da minha vida. Eu quero estar linda.

Em seguida, ela aparece no carro com o marido e fala que em breve o filho receberia alta:

- Nosso grande dia chegou. Deus honrou sua promessa na nossa vida, completou a obra e a gente vai embora para casa hoje.

Chegando lá, compartilharam um vídeo do momento emocionante em que deixam a unidade de saúde com José e agradecem todo o apoio e carinho dos médicos e enfermeiros.

José indo pra casa! Glória a Deus!, escreveram na legenda.

A apresentadora ainda compartilhou um vídeo relembrando toda a jornada da família desde o nascimento. Na legenda, falou sobre a felicidade de finalmente poder ir para casa com José:

Começa hoje o primeiro dia do resto das nossas vidas. Não somos mais apenas marido e mulher. Agora, somos uma família! Finalmente, poderemos viver, verdadeiramente, como pai e mãe do José! Foram longos meses, desafios, sofrimentos, mas infinitas bençãos. A todo instante, sentíamos o agir de Deus e em muitos momentos, nós vimos o manifestar Dele! Obrigada a cada um que orou, jejuou, se sacrificou pela vida do nosso menino? Não foi fácil, mas foi como o Senhor escreveu e determinou. E Ele completou sua obra e nos apresentou milagres, ou melhor, o milagre inteirinho tem nome: José!

Após chegar em casa, Danilo atualizou os Stories do Instagram na madrugada deste domingo, dia 3, para falar que estava inundado de alegria que José recebeu alta.

- Estamos em casa sem acreditar que nós estamos em casa. A gente está tentando dormir, mas não consegue de tanta alegria. Já fomos no quarto do José umas duzentas vezes. Acho que até ele já está pedindo paz para nós.

O casal teve filhos gêmeos no dia 25 de abril de 2024. Infelizmente, Antonio não resistiu e morreu semanas após o nascimento, enquanto José havia permanecido internado.