Grêmio registra B.O. após vandalismo com placa de Roger Machado

O Grêmio informou que registrou um Boletim de Ocorrência após a placa de Roger Machado, hoje técnico do Internacional, presente na Calçada da Fama do Arena, ser coberta por cimento. O clube entendeu o caso como 'vandalismo' e vai tentar recuperar o item.

"O Clube sabe e classifica como sendo um ato de vandalismo. Será feito um boletim de ocorrência e também já se investiga internamente a identificação de que pode ter sido o autor", disse o Grêmio em nota oficial.

O Grêmio já registrou o B.O., fez a limpeza da placa, mas ainda não encontrou o responsável pelo ato de vandalismo. O clube está fazendo uma investigação interna, através das câmeras de segurança, junto aos responsáveis pela Arena, para tentar identificar o autor.

Segundo o clube, a placa foi danificada na sexta-feira, no mesmo dia do empate entre Grêmio e Fluminense, por 2 a 2, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Torcedores estiveram presentes na Arena, onde puderam acompanhar a partida.

Esta não foi a primeira vez que a placa de Roger Machado foi alvo dos torcedores. Recentemente, no dia 26 de outubro, após o jogo com o Atlético-GO, torcedores cuspiram, urinaram e jogaram cerveja no local em forma de protesto pelo treinador ter aceitado trabalhar no Internacional.

Roger Machado faz parte da Calçada da Fama do Grêmio desde 2011 e foi colocada na esplanada da Arena em 2012. Como jogador, ele conquistou inúmeros títulos com a camisa tricolor, sendo campeão brasileiro (1996), da Libertadores (1995), da Recopa Sul-Americana (1996) e três vezes da Copa do Brasil (1994, 1997 e 2001), além de quatro estaduais.

Como jogador, o lateral Roger Machado defendeu o Grêmio entre os anos de 1994 a 2003. Foram 381 jogos e seis gols marcados

Isso sem contar os títulos recentes conquistados como treinador. Roger Machado levou o Grêmio à conquista do Campeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha, ambos em 2022.