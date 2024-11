Trump diz que fará 'forma diferente de comício ' após eleições

O ex-presidente e candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em Greensboro, durante comício que realizou ontem, que faria mais dois dias de comícios e depois "encerrar, para nunca mais acontecer". Ele disse que então terá "uma forma diferente de comício - um comício pelo nosso país".

Em seguida, Trump riu junto com uma piada sexista sobre Kamala Harris, vice-presidente e candidata do partido democrata à Presidência dos EUA. Conforme Trump repetia sua alegação, sem evidências, de que Harris mentiu sobre ter trabalhado no McDonald's em sua juventude, alguém na multidão gritou: "Ela trabalhou na esquina." Trump riu, olhou em volta e apontou para uma parte da multidão.

"Este lugar é incrível," ele disse, sob aplausos. "Apenas lembrem-se, são outras pessoas dizendo isso. Não sou eu."