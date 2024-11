Desmistificando a Química

O Museu Catavento, ambiente pensado para o aprendizado de ciência, reinaugurou seu laboratório de química na última terça-feira (29). O novo espaço, agora mais moderno e interativo, foi revitalizado e oferece a chance de os visitantes, principalmente as crianças, realizarem experiências supervisionadas para que possam descobrir toda a magia da mistura dos vários elementos.

Desde o início do funcionamento, em 2009, o Museu Catavento, que está localizado na região central de São Paulo, já recebeu cerca de 7,5 milhões de visitantes e, neste ano, 520 mil pessoas já passaram por lá. O novo laboratório promete trazer ainda mais diversão e conhecimento. Os visitantes poderão participar de experimentos emocionantes, como reações que produzem gás e mudam de cor.

Jacques Kan, representante do Museu Catavento, destacou que o equipamento cultural recebe estudantes de todas as regiões de São Paulo, inclusive das cidades do Grande ABC e da Baixada Santista. “Temos satisfação em atender esses jovens. O Catavento tem 15 anos. E esse prédio é centenário. O Palácio das Indústrias – onde o museu está instalado – está completando 100 anos”, detalhou.

Os experimentos são guiados por educadores que ajudam os participantes a entender conceitos importantes da matéria. Entre as atividades, os visitantes poderão ver reações com substâncias que queimam em cores diferentes e aprender sobre a bioluminescência, uma reação que produz luz azulada.

Mayara Karen Santos e João Victor Moura, ambos com 23 anos, além de Lucas Rodrigues, 26, são os profissionais que acompanham e ensinam ao público durante a apresentação no laboratório. Em conversa com o Diarinho, João conta como se deu o planejamento das experiências, pensadas especialmente para a vivência do público no local.

“Acho que química é um tópico que as pessoas costumam ter um pouquinho de receio por ser uma ciência exata, que talvez interpretem como mais complexa. Então, acho que grande parte do desafio de a gente montar a apresentação é encontrar experimentos que sejam lúdicos, divertidos e, a partir disso, ter a atenção das crianças”, explica.

Lucas complementa ao destacar como a química é vista pelas crianças. “Eu vejo que a química é uma ciência muito mistificada. Até hoje em todas as escolas a forma de ensino é muito excludente da pessoa com aquele conteúdo, porque você vê química no livro, e está lá o reator nuclear, e você não sabe que a química também está acontecendo no ácido acético >principal componente do vinagre na sua casa. Então eu acho que uma das partes mais interessantes desse espetáculo é a desmistificação”, afirma.

O espaço foi reformulado para ser mais confortável, com arquibancadas novas e um ambiente acolhedor, ideal para todos os que querem explorar a química de forma divertida.

O Museu Catavento fica na Avenida Mercúrio, s/n, no Parque Dom Pedro II, em São Paulo. O horário de funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 17h, com ingresso a R$ 18 (inteira) e R$ 9 (meia-entrada), além de gratuidade às terças-feiras. É necessário retirar senha para participar das atividades no laboratório.

O Laboratório de Química, que foi reformado pela Unipar (empresa que tem unidade no Grande ABC) funciona das 8h40 às 17h15, de terça a domingo. As apresentações têm duração média de 30 minutos, e os visitantes que quiserem participar devem agendar pelo site: museucatavento.org.br/ ou presencialmente por senha.